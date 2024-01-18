Важное 18 января 2024, 09:57 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу включили по всей территории Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

По всей территории Украины прозвучала сирена, оповещающая об опасности с воздуха. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Тревогу объявили по всех регионах почти одновременно — примерно в 09:48 по московскому времени. Она действует уже минимум 20 минут. По данным онлайн-карты воздушных тревог, оповещение также сработало в подконтрольных украинским властям частях Донецкой Народной республики, Херсонской и Запорожской областях.

Реклама

В ночь 18 января взрывы прогремели в Хмельницкой области. Также серия громких ударов раздалась в Николаевской области Украины.

Ночью в среду, 17 января, о взрывах сообщали жители Одессы в социальных сетях. Воздушные силы украинской армии предупреждали об угрозе работы беспилотников в регионах, где объявлена тревога. В ту же ночь взрывы прогремели в Днепропетровской области.