Мир 11 января 2024, 15:13 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины Freepik

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили во всех частях Украины, сообщил Telegram-канал, оповещающий местное население об угрозах. Изначально сигнал прозвучал в Киеве.

В 14:30 воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Полтавской областях. Позднее сигнал прозвучал в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой, Ровненской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Реклама

Ранее в четверг, 11 января, в Никополе Днепропетровской области объявляли угрозу артобстрела.

Накануне воздушную тревогу тоже объявили по всей Украине. Местные власти сообщали о существовании более чем 20 ракетных угроз.