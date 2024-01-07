Важное 07 января 2024, 11:02 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране утром 7 января

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На Украине утром 7 января включили сигналы воздушной тревоги. Они зазвучали во всех областях страны, сообщило местное издание «Зеркало недели».

Население призвали спуститься в укрытия и не игнорировать предупреждения об атаке с воздуха.

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Вечером 6 января взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям Запорожье. Раздались они в Днепропетровске, где звучала воздушная тревога.

ВС России усилили удары по военным объектам на Украине после обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что мирным жителям ничто не угрожает.

В Европе недавняя ракетная атака ВКС России по инфраструктуре украинского ВПК в Киеве вызвала панику. В Великобритании отметили, что американская и европейская ПВО, которые установлены на территории Украины, оказались перегружены, а удары наносят высокотехнологичным оружием.