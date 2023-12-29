29 декабря 2023, 08:53
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушная тревога работает на всей территории Украины
Сирену, оповещающую об опасности, включили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.
Красным цветом охвачены все области республики. По данным местного издания «Страна.ua» в Telegram-канале, по стране идет массированная ракетная атака.
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«Пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС», — указали авторы публикации.
Взрывы раздались в Одессе, Запорожье, Кривом Роге, в Хмельницкой области. Ракеты «идут» на Киев и в Тернопольскую область, а также на Староконстантинов и Львовскую область.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о третьей волне атаки. Как уточнил он в своем Telegram-канале, в городе возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.
Также утром в пятницу, 29 декабря, взрывы прогремели в Одесской области. Местные издания сообщают о не менее пяти прилетов. В самом городе ракет не было.
О взрывах в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко. В городе сработала система ПВО. Он призвал местных жителей перейти в укрытия.
Украина
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