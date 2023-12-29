Мир 29 декабря 2023, 08:53 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушная тревога работает на всей территории Украины Unsplash

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Сирену, оповещающую об опасности, включили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

Красным цветом охвачены все области республики. По данным местного издания «Страна.ua» в Telegram-канале, по стране идет массированная ракетная атака.

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«Пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС», — указали авторы публикации.

Взрывы раздались в Одессе, Запорожье, Кривом Роге, в Хмельницкой области. Ракеты «идут» на Киев и в Тернопольскую область, а также на Староконстантинов и Львовскую область.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о третьей волне атаки. Как уточнил он в своем Telegram-канале, в городе возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Также утром в пятницу, 29 декабря, взрывы прогремели в Одесской области. Местные издания сообщают о не менее пяти прилетов. В самом городе ракет не было.

О взрывах в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко. В городе сработала система ПВО. Он призвал местных жителей перейти в укрытия.