25 декабря 2023, 11:38
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Красным обозначена вся территория страны на карте воздушных тревог.
Кроме того, сирены звучат на подконтрольной Украине части территории Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.
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В 10:31 тревогу объявили в Киеве, минуту спустя — в Одесской области, а также Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Житомирской, Полтавской и других областях. В последнюю очередь, в 10:33, оповещения включили в Львовской области.
Ранее ВСУ сообщили о повреждении объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области обломками беспилотников и о пожаре на законсервированном объекте. О каких конкретно объектах идет речь, не уточнялось. Известно, что ночью в регионе раздалась серия взрывов и до утра дважды объявляли воздушную тревогу. Жителям советовали не покидать укрытий. К 09:30 25 декабря сирены воздушной тревоги не звучали ни в одном украинском регионе.
Украина
Херсонская область
Запорожская область
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