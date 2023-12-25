Важное 25 декабря 2023, 11:38 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/globallookpress

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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Красным обозначена вся территория страны на карте воздушных тревог.

Кроме того, сирены звучат на подконтрольной Украине части территории Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

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В 10:31 тревогу объявили в Киеве, минуту спустя — в Одесской области, а также Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Житомирской, Полтавской и других областях. В последнюю очередь, в 10:33, оповещения включили в Львовской области.

Ранее ВСУ сообщили о повреждении объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области обломками беспилотников и о пожаре на законсервированном объекте. О каких конкретно объектах идет речь, не уточнялось. Известно, что ночью в регионе раздалась серия взрывов и до утра дважды объявляли воздушную тревогу. Жителям советовали не покидать укрытий. К 09:30 25 декабря сирены воздушной тревоги не звучали ни в одном украинском регионе.