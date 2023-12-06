Мир 06 декабря 2023, 14:00 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины 6 декабря РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в среду, 6 декабря. Об этом сообщило местное издание Klymenko Time.

Система ПВО сработала в Хмельницкой области Украины. Об этом первый замглавы военной администрации региона Сергей Тюрин написал в соцсетях.

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Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей также включали сирены воздушной тревоги.

В Хмельницкой области сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. Информацию об этом опубликовал первый замглавы военной администрации региона Сергей Тюрин. Никаких подробностей они не привели.