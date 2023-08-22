22 августа 2023, 13:20
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Ресурс по оповещению сообщил о воздушной тревоге по всей Украине 22 августа
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины днем 22 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале официального ресурса по оповещению населения.
В 12:50 (время совпадает с московским) начали распространяться предупреждения в разных областях, в том числе в Полтавской, Хмельницкой и Житомирской. В 12:51 к ним добавились Черниговская, Винницкая, Киевская, Львовская и другие области.
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В 12:54 тревогу объявили по всей территории Украины. Предупреждение действует также на подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Утром 22 августа председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе. В Днепропетровской области в момент происшествия объявляли воздушную тревогу. По словам Вилкула, пострадал объект энергетической инфраструктуры.
Украина
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