Мир 15 августа 2023, 15:42 Воздушную тревогу объявили по всей Украине «Страна.ua»: воздушную тревогу объявили по всей Украине 15 августа РИА «Новости»

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На всей территории Украины днем 15 августа объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В минувшее воскресенье, 13 августа, воздушную тревогу объявляли примерно в половине областей республики.

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В понедельник, 14 августа, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, хотя сигналов тревоги не звучало. Местные власти эту информацию не прокомментировали. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице Украины 11 августа, а данные журналистов о новых взрывах оставил без внимания.

В ночь на 14 августа серия взрывов прогремела в Одессе. В области объявили воздушную тревогу. Во вторник, 15 августа, около 05:00 местное издание «Общественное» сообщило о взрыве в Хмельницком. Подробностей журналисты не привели.

Местное агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев сообщало о взрывах в Днепропетровской области. Никаких официальных комментариев об этом не появлялось.