Важное 11 августа 2023, 09:55 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Власти объявили во всех регионах Украины воздушную тревогу Unsplash

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жителей до дальнейших указаний призвали спуститься в укрытия. Такую информацию опубликовал Telegram-канал оповещения.

В 09:47 воздушную тревогу объявили в Киеве, затем в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и других областях. К 09:51 сирены зазвучали в Николаевской, Сумской и всех остальных регионах страны. Жителям посоветовали спуститься в укрытия и ждать дальнейших указаний.

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«В Львовской области и по всей Украине воздушная тревога. Воздушные Силы ВС Украины сообщают о взлете МиГ-31К с аэродрома и призывают не игнорировать угрозу», — сообщила Львовская областная военная администрация.

В июне из-за проблем с бомбоубежищами уволили глав Деснянского, Святошинского, Днепровского, Подольского районов Киева, сообщили «Известия». После этого контроль за укрытиями возложили на патрульную полицию.