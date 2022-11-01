Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

01 ноября 2022, 10:18
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом можно судить по карте воздушных тревог, где все украинские территории сейчас помечены красным цветом.
Чуть раньше, в 10:10, о воздушной тревоге сообщила администрация Киева. Жителей попросили проследовать в укрытия. Через пару минут аналогичное сообщение появилось в Telegram-каналах администрации Черкасской области, Полтавской и Николаевской областей.
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Вооруженные силы России регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре и объектам военного управления Украины. Минобороны неизменно отчитывается о достижении целей. Удары начались после теракта на Крымском мосту, участие в котором признала Украина.
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Вчерашний массированный удар по энергетическим объектам отчасти стал ответом на теракт ВСУ в Севастополе, констатировал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста. Глава государства добавил, что это «не все, что мы могли бы сделать».
Киев
Украина
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