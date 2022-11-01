Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

Важное 01 ноября 2022, 10:18 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом можно судить по карте воздушных тревог, где все украинские территории сейчас помечены красным цветом.

Чуть раньше, в 10:10, о воздушной тревоге сообщила администрация Киева. Жителей попросили проследовать в укрытия. Через пару минут аналогичное сообщение появилось в Telegram-каналах администрации Черкасской области, Полтавской и Николаевской областей.

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Вооруженные силы России регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре и объектам военного управления Украины. Минобороны неизменно отчитывается о достижении целей. Удары начались после теракта на Крымском мосту, участие в котором признала Украина.

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Вчерашний массированный удар по энергетическим объектам отчасти стал ответом на теракт ВСУ в Севастополе, констатировал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста. Глава государства добавил, что это «не все, что мы могли бы сделать».