Мир 02 августа 2023, 08:21 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом сообщил портал по оповещению населения.

Жителям рекомендовали спуститься в укрытия и оставаться там до завершения режима угрозы удара с воздуха.

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Это уже вторая воздушная тревога по всей территории Украины утром в среду, 2 августа. Ранее сирены звучали с 7:12 до 7:52.

В ночь на среду беспилотные летательные аппараты нанесли удар по военным объектам в Киеве и Одесской области, местные СМИ сообщали о сильных пожарах.

Российские военные наносят удары высокоточным дальнобойным оружием по объектам военной инфраструктуры и пунктам управления на территории Украины с конца 2022 года в ответ на террористическую атаку на Крымском мосту. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что мирные жители соседней страны находятся вне угрозы.