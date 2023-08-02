02 августа 2023, 08:21
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом сообщил портал по оповещению населения.
Жителям рекомендовали спуститься в укрытия и оставаться там до завершения режима угрозы удара с воздуха.
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Это уже вторая воздушная тревога по всей территории Украины утром в среду, 2 августа. Ранее сирены звучали с 7:12 до 7:52.
В ночь на среду беспилотные летательные аппараты нанесли удар по военным объектам в Киеве и Одесской области, местные СМИ сообщали о сильных пожарах.
Российские военные наносят удары высокоточным дальнобойным оружием по объектам военной инфраструктуры и пунктам управления на территории Украины с конца 2022 года в ответ на террористическую атаку на Крымском мосту. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что мирные жители соседней страны находятся вне угрозы.
Украина
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