Мир 02 августа 2023, 07:38 Сигнал воздушной тревоги зазвучал во всех регионах Украины Воздушную тревогу объявили по всей Украине РИА «Новости»

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Утром 2 августа по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.

В 07:12 воздушную тревогу объявили в Кировоградской области, спустя 16 минут — в Киеве. Затем сирена зазвучала в Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Киевской и других областях Украины. В 07:32 особый режим ввели в Закарпатской, Одесской и контролируемой части Херсонской областей, после чего тревога начала действовать на всей территории страны.

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«Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщило в Telegram-канале командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ночью беспилотники атаковали Одесскую область и Киев, произошли пожары. По информации военкоров, дроны «Герань» поразили портовую инфраструктуру. В столице обломки БПЛА упали на территории Соломенского района.