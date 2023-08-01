Мир 01 августа 2023, 13:34 Воздушную тревогу объявили по всей Украине «Страна.ua»: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 1 августа РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали днем 1 августа на всей территории Украины. Об этом сообщило в Telegram местное издание «Страна.ua».

Утром сирены слышали жители ряда областей республики — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Закарпатской.

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Кроме того, тревогу объявляли на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 1 августа воздушную тревогу объявляли в Харьковской области. «Страна.ua» сообщала о нескольких взрывах в Шевченковском районе Харькова.

Появлялись данные и о взрывах в Кривом Роге. Местные власти попросили жителей не делиться кадрами происходящего.

После теракта на Крымском мосту 17 июля российские военные начали наносить удары возмездия по военным целям на Украине. В частности, ВС России неоднократно поразили места изготовления беспилотных катеров, которые использовались ВСУ для атак против РФ.