20 июля 2023, 19:02
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины 20 июля
Вечером 20 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовал местный Telegram-канал «Политика страны».
Днем Минобороны сообщило, что российские военные продолжили наносить удары возмездия за теракт на Крымском мосту, поразив склады боеприпасов и объекты топливной инфраструктуры в районе Николаева. Также подразделения ВС России ударили по по местам хранения и цехам, где производили безэкипажные катера, в районе Одессы и Одесской области.
Реклама
В ночь на 18 июля армия России также нанесла удар возмездия по объектам, где готовили теракты против РФ с применением беспилотных катеров, а также место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Цели поразили с помощью высокоточного оружия, подчеркнули в Минобороны.
Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами стали два человека. Пострадала 14-летняя девочка — дочь жертв атаки. Семья ехала на машине в Крым, чтобы провести отпуск.
Украина
Реклама
Реклама