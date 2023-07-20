Важное 20 июля 2023, 19:02 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины 20 июля РИА «Новости»

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Вечером 20 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовал местный Telegram-канал «Политика страны».

Днем Минобороны сообщило, что российские военные продолжили наносить удары возмездия за теракт на Крымском мосту, поразив склады боеприпасов и объекты топливной инфраструктуры в районе Николаева. Также подразделения ВС России ударили по по местам хранения и цехам, где производили безэкипажные катера, в районе Одессы и Одесской области.

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В ночь на 18 июля армия России также нанесла удар возмездия по объектам, где готовили теракты против РФ с применением беспилотных катеров, а также место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Цели поразили с помощью высокоточного оружия, подчеркнули в Минобороны.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами стали два человека. Пострадала 14-летняя девочка — дочь жертв атаки. Семья ехала на машине в Крым, чтобы провести отпуск.