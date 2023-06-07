Важное 07 июня 2023, 11:35 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги раздались по всей Украине РИА «Новости»

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Утром 7 июня на украинской территории раздались сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал по оповещению населения.

«11:28 Воздушная тревога в Киеве», — сказано в сообщении.

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Уже через минуту ее также объявили в Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской и других областях страны.

Накануне ночью взрывы прозвучали в Харьковской, Днепропетровской областях и под Киевом. Везде сработала система ПВО.

«Военкоры Русской Весны» на прошлой неделе заявили о массированной атаке на украинскую столицу. Уточнялось, что беспилотники типа «Шахид/Герань» ударили по разным местам Киева.

ВС России стали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после того, как в октябре 2022 года произошел теракт на Крымском мосту. Российские власти заявили, что за случившемся стоят украинские спецслужбы.