07 июня 2023, 11:35
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Сигналы воздушной тревоги раздались по всей Украине
Утром 7 июня на украинской территории раздались сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал по оповещению населения.
«11:28 Воздушная тревога в Киеве», — сказано в сообщении.
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Уже через минуту ее также объявили в Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской и других областях страны.
Накануне ночью взрывы прозвучали в Харьковской, Днепропетровской областях и под Киевом. Везде сработала система ПВО.
«Военкоры Русской Весны» на прошлой неделе заявили о массированной атаке на украинскую столицу. Уточнялось, что беспилотники типа «Шахид/Герань» ударили по разным местам Киева.
ВС России стали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после того, как в октябре 2022 года произошел теракт на Крымском мосту. Российские власти заявили, что за случившемся стоят украинские спецслужбы.
Украина
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