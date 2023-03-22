Важное 22 марта 2023, 10:12 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Unsplash

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Оповещения о воздушной тревоге сработали во всех регионах Украины. На карте воздушных тревог красным отмечена вся территория страны.

В 09:41 по московскому времени сирены заработали в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики. В 09:06 добавились Сумская область, за следующие пару минут — Харьковская и Винницкая области и Киев. Затем тревогу объявили в Киевской области, а также Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской и остальных областях. В последнюю очередь оповещения сработали в Одесской области.

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Жителей попросили оставаться в укрытиях и следить за дальнейшими уведомлениями.

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По данным украинского издания «Страна.ua», появилась информация «о взлете МиГ-31К, который может нести „Кинжалы“». Сообщается, что истребитель взлетел с аэродрома «Мачулищи». Именно с этим связано объявление воздушной тревоги.