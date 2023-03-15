Важное 15 марта 2023, 16:12 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные портала по оповещению населения.

Сигналы об опасности ударов с воздуха начали появляться примерно в 16:04 по московскому времени. Местным жителям посоветовали спуститься в убежища и не появляться на улице до завершения особого режима.

Реклама

Это четвертая воздушная тревога на Украине за 15 марта и первая по территории всей страны. До этого сирены тревоги звучали в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях страны.

Реклама

Российские военные с ноября 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и критически важной украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту. При этом Министерство обороны России заявляло, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.