15 марта 2023, 16:12
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные портала по оповещению населения.
Сигналы об опасности ударов с воздуха начали появляться примерно в 16:04 по московскому времени. Местным жителям посоветовали спуститься в убежища и не появляться на улице до завершения особого режима.
Реклама
Это четвертая воздушная тревога на Украине за 15 марта и первая по территории всей страны. До этого сирены тревоги звучали в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях страны.
Реклама
Российские военные с ноября 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и критически важной украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту. При этом Министерство обороны России заявляло, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.
Украина
Реклама
Реклама