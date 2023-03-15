Важное 15 марта 2023, 10:49 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Утром 15 марта на Украине объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Утром 15 марта сигналы воздушной тревоги раздались на Украине. Об этом сообщил информационный ресурс страны.

Первые сообщения поступили в 10:46 по местному времени из подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области. Далее сигналы раздались в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и других областях Украины, а также в Киеве.

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«В столице объявлена ​​воздушная тревога! Направляйтесь в укрытия», — сказано в сообщении киевской городской военной администрации в Telegram.

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Накануне воздушную тревогу в стране объявляли трижды. В последний раз сигналы прозвучали вечером. Тем временем представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 11 раз обстреляли регион. Украинские военные выпустили 50 единиц боеприпасов.