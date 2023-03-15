15 марта 2023, 10:49
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Утром 15 марта на Украине объявили воздушную тревогу
Утром 15 марта сигналы воздушной тревоги раздались на Украине. Об этом сообщил информационный ресурс страны.
Первые сообщения поступили в 10:46 по местному времени из подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области. Далее сигналы раздались в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и других областях Украины, а также в Киеве.
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«В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь в укрытия», — сказано в сообщении киевской городской военной администрации в Telegram.
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Накануне воздушную тревогу в стране объявляли трижды. В последний раз сигналы прозвучали вечером. Тем временем представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 11 раз обстреляли регион. Украинские военные выпустили 50 единиц боеприпасов.
Украина
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