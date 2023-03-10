Важное 10 марта 2023, 10:16 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили в Киевской, Одесской и других областях Украины piqsels

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Сигналы воздушной тревоги раздались утром 10 марта на Украине. Об этом говорят данные информационного канала «Воздушная тревога».

Первые сирены, в 09:11 по местному времени (10:11 по московскому времени), раздались в Винницкой области. Через минуту воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и других областях Украины. В том числе, сигналы можно услышать и в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой, Запорожской областей.

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При этом Киевская областная военная администрация за несколько минут до начала воздушной тревоги написала в Telegram-канале, что звуки взрывов в регионе 10 марта могут быть связаны с проведением на территории Вышгородского района работ по ликвидации взрывоопасных предметов.

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области. Накануне на Украине тоже звучала воздушная тревога. Позже сообщалось, что три теплоэлектростанции страны получили серьезные повреждения.