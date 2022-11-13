Важное 13 ноября 2022, 10:24 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины сообщили о воздушной тревоге по всей территории страны РИА «Новости»

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Власти Украины объявили о воздушной тревоге во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Карта воздушных тревог».

На онлайн-карте ресурса оранжевым цветом, обозначающим угрозу удара с воздуха, выделены все регионы государства.

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Это вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ночью предупреждающие сирены зазвучали в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Киевской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях страны.

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Об угрозе предупредили и жителей подконтрольной Украине части Запорожской области.

Украинские власти объявляют о воздушной тревоге практически ежедневно с 8 октября, когда российские военные начали наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Из-за проблем с энергоснабжением в ряде областей Украины также ввели веерные отключения подачи электричества. Власти объяснили эту меру необходимостью поддерживать энергосистему в стабильном состоянии.