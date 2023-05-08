Мир 08 мая 2023, 12:12 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Местному населению рекомендовали укрыться в убежищах и не покидать их до завершения опасности ударов с воздуха.

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Украинские власти объявляют о воздушной тревоге в регионах страны практически ежедневно. В ночь на понедельник сирены услышали жители 10 регионов, включая Киевскую область.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что прошлой ночью российские военные нанесли «невиданный» по своей силе удар по объектам военного управления на Украине, включая мосты и логистические узлы.

Также Telegram-канал «Военная хроника» писал, что наиболее активно авиация ВКС России работает по объектам в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, применяя авиабомбы ФАБ-500 и крылатые ракеты.