30 марта 2023, 13:36
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом сообщил официальный портал по уведомлению населения.
Изначально сигнал об опасности ударов с воздуха прозвучал лишь в нескольких регионах страны, но затем распространился на все остальные.
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Российские военные с конца прошлого года наносят удары по объектам критической инфраструктуры и пунктам военного управления на Украине в ответ на террористический акт на Крымском мосту.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что мирное население и гражданская инфраструктура при атаках никак не пострадает.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп предрек, что в будущем вся территория Украины перейдет под контроль России. Он подчеркнул, что в свое время отлично ладил с Владимиром Путиным, и обратил внимание, что при нем у руля государства начало специальной операции было бы невозможным.
Украина
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