Важное 30 марта 2023, 13:36 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом сообщил официальный портал по уведомлению населения.

Изначально сигнал об опасности ударов с воздуха прозвучал лишь в нескольких регионах страны, но затем распространился на все остальные.

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Российские военные с конца прошлого года наносят удары по объектам критической инфраструктуры и пунктам военного управления на Украине в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что мирное население и гражданская инфраструктура при атаках никак не пострадает.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предрек, что в будущем вся территория Украины перейдет под контроль России. Он подчеркнул, что в свое время отлично ладил с Владимиром Путиным, и обратил внимание, что при нем у руля государства начало специальной операции было бы невозможным.