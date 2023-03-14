14 марта 2023, 14:09
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.
Первые сигналы появились около 14:00 по московскому времени, в течение нескольких минут распространившись по всей территории страны. Жителей попросили перейти в убежище и дожидаться там окончания особого режима.
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Это уже вторая воздушная тревога в течение вторника, 14 марта. Ранее сообщалось о сработавших сиренах об угрозе удара с воздуха в подконтрольных Украине районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также в Днепропетровской и Сумской областях.
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Российские военные с конца 2022 года наносят удары по объектам военного управления и критически важной украинской инфраструктуры в ответ на террористический акт на Крымском мосту. При этом Министерство обороны России подчеркивало, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.
Украина
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