Важное 14 марта 2023, 14:09 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Первые сигналы появились около 14:00 по московскому времени, в течение нескольких минут распространившись по всей территории страны. Жителей попросили перейти в убежище и дожидаться там окончания особого режима.

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Это уже вторая воздушная тревога в течение вторника, 14 марта. Ранее сообщалось о сработавших сиренах об угрозе удара с воздуха в подконтрольных Украине районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также в Днепропетровской и Сумской областях.

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Российские военные с конца 2022 года наносят удары по объектам военного управления и критически важной украинской инфраструктуры в ответ на террористический акт на Крымском мосту. При этом Министерство обороны России подчеркивало, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.