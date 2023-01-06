Важное 06 января 2023, 14:01 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Жителей попросили срочно спуститься в убежища либо отойти в безопасное место и пребывать в нем до конца режима тревоги.

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Это уже вторая воздушная тревога на Украине за 6 января. Ранее сообщалось об угрозе ударов с воздуха в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях государства.

Вооруженные силы России с октября наносят высокоточные ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, а также по пунктам военного управления. При этом Министерство обороны подчеркивало, что гражданские объекты и мирное население находятся вне угрозы атаки.

Ранее СБУ обвинила двух высокопоставленных офицеров ВС РФ в нанесении ударов по территории Украины. Согласно украинскому законодательству, им может грозить пожизненное лишение свободы.