06 января 2023, 14:01
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
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Жителей попросили срочно спуститься в убежища либо отойти в безопасное место и пребывать в нем до конца режима тревоги.
Это уже вторая воздушная тревога на Украине за 6 января. Ранее сообщалось об угрозе ударов с воздуха в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях государства.
Вооруженные силы России с октября наносят высокоточные ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, а также по пунктам военного управления. При этом Министерство обороны подчеркивало, что гражданские объекты и мирное население находятся вне угрозы атаки.
Ранее СБУ обвинила двух высокопоставленных офицеров ВС РФ в нанесении ударов по территории Украины. Согласно украинскому законодательству, им может грозить пожизненное лишение свободы.
Украина
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