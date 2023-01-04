Важное 04 января 2023, 11:42 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению населения.

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На время сохранения опасности удара с воздуха население попросили пройти в убежища.

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Это вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось, что тревогу объявили в части подконтрольной киевским властям Запорожской области, а также в Кировградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях, писал RT.

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Российские военные с октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины и объектам военного управления. Минобороны подчеркивало, что гражданские объекты остаются вне угрозы атаки.

При этом Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в адрес двух российских командиров, которые, по мнению силовиков, ответственны за удары по критической инфраструктуре.