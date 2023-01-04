04 января 2023, 11:42
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению населения.
На время сохранения опасности удара с воздуха население попросили пройти в убежища.
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Это вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось, что тревогу объявили в части подконтрольной киевским властям Запорожской области, а также в Кировградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях, писал RT.
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Российские военные с октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины и объектам военного управления. Минобороны подчеркивало, что гражданские объекты остаются вне угрозы атаки.
При этом Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в адрес двух российских командиров, которые, по мнению силовиков, ответственны за удары по критической инфраструктуре.
Украина
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