21 декабря 2022, 13:35
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Это вторая воздушная тревога на Украине за сутки, первая началась ближе к утру. Жителей попросили укрыться в ближайших убежищах.
Реклама
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в областном центре зафиксировали как минимум три громких взрыва, характер нанесенного ущерба неизвестен.
Реклама
Начиная с 19 декабря энергетическая компания ДТЭК начала массовое отключение абонентов электричества в Киеве. Оператор объяснил, что принятые ранее стабилизационные графики отключения света больше не актуальны из-за сильного поражения электростанций.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что обстановка с подачей тепла и воды в стране осталась очень напряженной.
Украина
Реклама
Реклама