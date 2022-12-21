Важное 21 декабря 2022, 13:35 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Это вторая воздушная тревога на Украине за сутки, первая началась ближе к утру. Жителей попросили укрыться в ближайших убежищах.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в областном центре зафиксировали как минимум три громких взрыва, характер нанесенного ущерба неизвестен.

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Начиная с 19 декабря энергетическая компания ДТЭК начала массовое отключение абонентов электричества в Киеве. Оператор объяснил, что принятые ранее стабилизационные графики отключения света больше не актуальны из-за сильного поражения электростанций.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что обстановка с подачей тепла и воды в стране осталась очень напряженной.