Важное 17 декабря 2022, 12:30 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Unsplash

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Воздушную тревогу распространили на всю территорию Украины. На карте воздушных тревог страны указано, что оповещения также сработали на подконтрольной ВСУ части ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Украинское издание УНИАН написало, что в небо якобы поднялись три истребителя, в том числе два МиГ-31К, а также самолет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц». Тем не менее никакой информации о взрывах и ударах по инфраструктурным объектам нет.

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Накануне утром серия взрывов произошла сразу в нескольких регионах Украины. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре многие города лишились света, а некоторых проблемы возникли и с водой. В Киеве приостановили работу метро (сегодня она возобновилась).

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Ночью сирены вновь звучали в некоторых областях страны. Ранним утром воздушную тревогу объявляли в Одесской и Николаевской областях.