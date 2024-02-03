Мир 03 февраля 2024, 13:02 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны 3 февраля РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сообщения об угрозе ударов с воздуха начали поступать в 11:39 по местному времени (12:39 по московскому), после чего охватили все регионы страны в течение двух минут.

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В субботу, 3 февраля, стало известно, что серьезные повреждения получила одна из теплоэлектростанций на Украине. Пресс-служба национального энергохолдинга ДТЭК сообщала, что пострадало оборудование станции, на место ЧП прибыли энергетики.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге и Харькове в ночь на 3 февраля. Местные военные администрации подтверждали факт ЧП, однако никаких конкретных подробностей не приводили.

Днем ранее в ряде районов Днепропетровской области пропало электричество на фоне работавших сирен воздушной тревоги.