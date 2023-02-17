Важное 17 февраля 2023, 14:52 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины «Страна.ua»: воздушную тревогу объявили по всей Украине РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех областях Украины днем 17 февраля. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Согласно данным официального ресурса по оповещению, тревогу в Киеве объявили в 14:42 по московскому времени. Уже в 14:46 она звучала на всей территории страны.

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Ранее Минобороны сообщило о нанесении ракетного удара по предприятиям, которые обеспечивали ВСУ топливом и боеприпасами. Все поставленные цели были успешно поражены, подчеркнули в ведомстве.

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В результате удара 16 февраля у противника сильно сократятся возможности снабжения своих подразделений. Также станет проблематичным производство в стране твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов.

Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о попаданиях на севере и западе страны, в Кировоградской и Днепропетровской областях. Он не привел подробности, но обвинил российские военных в использовании фальшцелей.