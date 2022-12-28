Важное 28 декабря 2022, 12:27 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Читать 360tv в

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. По данным на 12:24, сирены не работали лишь в Черновицкой области, а уже через минуту тревогу распространили и на нее.

Кроме того, оповещения сработали на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Реклама

Украинский Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что в небе якобы заметили авиакомплекс наблюдения Ил-76 А-50У и истребитель. Кроме того, по его же данным, жители района Куреневка и микрорайона Минский массив в Киеве заявили о звуках взрывов.

Реклама

Утром власти Харькова сообщили о ракетном обстреле города и области. Атаку совершили на Слободский район Харькова, место прилета не уточнялось. Мэр Игорь Терехов попросил жителей не покидать укрытия. Паблики писали об остановке работы харьковского метрополитена, но позже появилась информация о том, что сбой был кратковременным и произошел по техническим причинам.

Пару часов назад сообщалось также о взрывах в Артемовске, Красном Лимане, Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке.