Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

Важное 09 ноября 2022, 14:14 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Официальный ресурс по оповещению: воздушная тревога объявлена по всей Украине РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили 9 ноября на всей территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Накануне днем сигналы воздушной тревоги звучали в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

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ВС России начали наносить высокоточные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины с 10 октября.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского в минувшие выходные заявили о сложной ситуации с восстановлением поврежденной энергосистемы. Из-за этого в частности в Киеве продолжают проводить веерные отключения света. Жителей призвали реже пользоваться электроприборами особенно в вечерние часы.

Исполнительный директор энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук констатировал, что на Украине уже израсходовали большую часть ресурсов для восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Он выразил опасения из-за сложностей с поставками нужных запчастей для дальнейшего ремонта.