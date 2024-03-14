Мир 14 марта 2024, 14:01 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили на всей территории страны 14 марта РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Это подтверждается данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги в 12:30 прозвучал в Харьковской и Сумской областях. Затем в 13:14 ее объявили еще в трех областях страны — Черниговской, Полтавской и Днепропетровской. Позднее сирены включили в других областях.

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В Сумской области в результате обстрелов вышли из строя передатчики сигнала телерадиовещания.

Российские военнослужащие наносят удары высокоточным оружием по украинской военной инфраструктуре, складам с оружием и предприятиям оборонного комплекса. Одновременно бойцы ВС России продолжают продвигаться в зоне спецоперации, отбрасывая ВСУ.

Тяжелое положение украинской армии ранее признал главком ВСУ Александр Сырский. Украинские бойцы оставляют населенные пункты, не забирая с собой ни раненых, ни убитых.