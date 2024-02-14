Важное 14 февраля 2024, 14:34 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины «Страна.ua»: сигналы воздушной тревоги сработали на всей территории Украины РИА «Новости»

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Сигнал воздушной тревоги включили во всех областях Украины, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua». Аналогичную информацию разместили на онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Российские военнослужащие с конца 2023 года усилили удары по военным объектам на территории Украины. Целями для атаки становятся склады с вооружением и боеприпасами, заводы, места дислокации ВСУ.

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Ранее ВКС России баллистическими ракетами ударили по полигону в Селидове, где массово готовили военнослужащих перед переброской под Авдеевку. По словам военного корреспондента Александра Коца, на полигоне творился настоящий ад. Потери ВСУ могли составить порядка 1,5 тысячи человек.

Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки украинская армия лишилась более тысячи человек на всех направлениях в зоне спецоперации.