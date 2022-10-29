Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

Мир 29 октября 2022, 17:49 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге во всех регионах страны РИА "Новости"

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На всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного издания «Политика страны».

Российские военные начали наносить удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин в тот день предупредил украинские власти о том, что за любые попытки диверсий и терактов на российской территории последуют жесткие ответы.

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Несколькими днями ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что центральные районы Украины перейдут на жесткие ограничения по потреблению электроэнергии. Решение приняли из-за серьезных повреждений значимых объектов энергетической инфраструктуры.

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По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, удары по военным объектам и энергетическим объектам Украины являются возмездием за зверства киевского режима, сообщал Ura.ru.