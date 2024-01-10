10 января 2024, 09:05
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
На всей территории Украины утром 10 января объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Жителей попросили спуститься в укрытия. Объявлена ракетная опасность. По данным сервиса, существует 26 угроз.
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Как сообщил Telegram-канал «Политика Страны», причиной объявления воздушной тревоги стал взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Других подробностей пока нет.
Ранее воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины: Днепропетровской и Харьковской областях. Серия взрывов также прозвучала в подконтрольном Киеву Херсоне, но сирену в регионе не включали. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Киев
Украина
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