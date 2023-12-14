Мир 14 декабря 2023, 12:57 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране Unsplash

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Сигналы воздушной тревоги сработали на территории всей Украины 14 декабря. Данные отобразились на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Сирены сработали в 12:06 по московскому времени в Киеве, а затем в течение нескольких минут тревогу объявили во всех регионах страны. Людей попросили проследовать в укрытия.

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Накануне в столице Украины прогремела серия мощных взрывов.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, а также в Одесской области. По данным онлайн-карты воздушных тревог, тогда несколько БПЛА приблизились к Одессе с северо-западного направления.

Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что США отвернулись от Украины из-за безуспешного контрнаступления. Он отметил, что положение украинского лидера Владимира Зеленского сильно изменилось.