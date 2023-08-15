Важное 15 августа 2023, 20:34 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Сирены воздушной тревоги включили на всей территории Украины Pxhere

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Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Информация об этом появилась на онлайн-карте министерства цифровой трансформации. Ранее сирены включили в Киеве и Винницкой области.

В ночь на 15 августа Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам на территории Украины. Взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровской области.

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Днем в понедельник взрывы раздались в Киеве, сообщили украинские СМИ. Хотя воздушную тревогу в этом день в украинской столице не объявляли. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию в своем Telegram-канале.

В тот же день взрывы прозвучали в Одессе. Местные власти призвали горожан оставаться в укрытиях, не мешать работе ПВО и не снимать ее на видео.