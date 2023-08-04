Мир 04 августа 2023, 13:51 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране РИА «Новости»

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Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом сообщили в официальном украинском Telegram-канале, созданном для информирования населения.

Поначалу в канале появлялись сообщения о воздушной тревоге в разных областях. В 13:30 поступило предупреждение для жителей Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

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В 13:38 Telegram-канал написал о тревоге в Киеве, Тернопольской, Винницкой и Волынской областях. Через три минуты после этого воздушную тревогу объявили по всей Украине. Людей призвали немедленно пройти в укрытия.

Воздушную тревогу также объявляли на всей украинской территории утром 2 августа. Местным жителям сказали оставаться в укрытиях до отмены режима.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, случившийся осенью 2022 года. Российские силы атакуют исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в разных регионах Украины объявляют почти ежедневно.