Мир 25 марта 2023, 16:57 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Воздушную тревогу отменили на Украине спустя несколько часов после объявления freepik

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Днем 25 марта во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Спустя несколько часов ее действие отменили, сообщил ТАСС.

Изначально сигнал опасности прозвучал лишь в нескольких регионах страны. Среди них — Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области. Также о воздушной тревоге предупреждали жителей подконтрольных Украине частей Херсонской области и ДНР.

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Предупреждение отменили спустя несколько часов после его объявления. Это коснулось всех регионов, причем в двух областях Украины — в Днепропетровской и Харьковской — сигнал тревоги звучал дважды с начала субботы, 25 мая.

Ранее представители ДНР в СЦКК сообщали, что ВСУ открыли огонь по Макеевке спустя 12 часов боевого затишья на территории республики. Позднее под удар со стороны украинской армии попало еще несколько населенных пунктов ДНР, включая Донецк и Горловку.