Мир 15 декабря 2022, 09:03 Воздушную тревогу объявили на востоке Украины Администрации Сумской, Харьковской и других областей Украины объявили воздушную тревогу

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Жителей некоторых регионов на востоке и в центральной части Украины предупредили об опасности. Воздушную тревогу утром 15 декабря объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. Об этом рассказали в Telegram-канале оповещения.

Сначала в зоне возможных боевых действий оказалась Черкасская область, где воздушную тревогу объявили в 07:09. Затем за несколько минут предупреждение распространили на Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую и Сумскую области. В течение часа ее стали постепенно отменять.

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Ночью с 14 на 15 декабря в Харькове после нескольких взрывов пропало электричество. Местные жители услышали серию громких хлопков, после чего в некоторых районах отключили свет.

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