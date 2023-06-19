19 июня 2023, 13:49
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и других областях на востоке Украины
Жителей восточных регионов Украины предупредили об опасности обстрелов. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Николаевской и других областях. Предупреждение опубликовали в Telegram-канале оповещения.
В 13:44 19 июня воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях, контролируемой киевским режимом части ДНР. Затем сирены услышали на занятой территории Херсонской и Запорожской областей, в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
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Украина
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