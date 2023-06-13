Мир 13 июня 2023, 06:28 Воздушную тревогу объявили на востоке Украины Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Одесской, Сумской и других областях Украины

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На востоке Украины утром 13 июня объявили воздушную тревогу. Сирена зазвучала в Харьковской, Одесской и других регионах. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале оповещения.

Первой в 05:50 воздушную тревогу объявили в занятой части ДНР, затем Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Харьковской, части Запорожской областях. К 06:20 особый режим действовал также в Николаевской, Сумской, контролируемой киевским режимом части Херсонской областей.

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Власти Полтавы сообщили об угрозе ракетной атаки. Местным жителям порекомендовали спуститься в убежища до дальнейших указаний.

Ночью взрывы прогремели в Днепропетровской области. Украинские СМИ сообщали об угрозе ракетного удара с применением БПЛА. Позднее в администрации подтвердили удар по Кривому Рогу. В Харькове после взрыва случился пожар на складе.