13 июня 2023, 06:28
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Одесской, Сумской и других областях Украины
На востоке Украины утром 13 июня объявили воздушную тревогу. Сирена зазвучала в Харьковской, Одесской и других регионах. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале оповещения.
Первой в 05:50 воздушную тревогу объявили в занятой части ДНР, затем Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Харьковской, части Запорожской областях. К 06:20 особый режим действовал также в Николаевской, Сумской, контролируемой киевским режимом части Херсонской областей.
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Власти Полтавы сообщили об угрозе ракетной атаки. Местным жителям порекомендовали спуститься в убежища до дальнейших указаний.
Ночью взрывы прогремели в Днепропетровской области. Украинские СМИ сообщали об угрозе ракетного удара с применением БПЛА. Позднее в администрации подтвердили удар по Кривому Рогу. В Харькове после взрыва случился пожар на складе.
Украина
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