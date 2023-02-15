15 февраля 2023, 09:17
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях
На востоке Украины утром 15 февраля объявили воздушную тревогу. Сигнал об опасности зазвучал в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.
Первой воздушную тревогу объявили в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики, затем в Харьковской области. К 08:05 особый режим ввели также в Днепропетровской, Полтавской, части Запорожской и Сумской областях.
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Ночью над Киевом заметили необычный светящийся шар. Местные жители предположили, что именно о таких говорил представитель ВВС Украины — конструкции с угловым отражателем могут использовать для отвлечения внимания ПВО и разведки.
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В Донецке утром 15 февраля прогремел взрыв, рассказал корреспондент ТАСС. Глава городской администрации Алексей Кулемзин рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Буденновский и Пролетарский районы. Снаряды повредили жилые дома и больницу.
Украина
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