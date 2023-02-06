Мир 06 февраля 2023, 02:38 Воздушную тревогу объявили на востоке Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Unsplash

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Сирены включили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. О срабатывании воздушной тревоги сообщили на онлайн-карте оповещения Минцифры страны.

Согласно данным интернет-ресурса, сирены услышали жители Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей, а также части Запорожской области и ДНР. Речь идет о территориях, находящихся под контролем украинских властей.

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Население этих регионов попросили пройти в ближайшее укрытие. Людей призвали не выходить из убежищ до завершения опасности ударов с воздуха.

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Украинские власти оповещают жителей разных областей о воздушных тревогах каждый день. Днем в субботу, 4 февраля, сирены включили по всей стране. Потом воздушную тревогу объявляли в отдельных регионах.

Российские войска стали наносить высокоточные удары по военным целям и объектам критически важной инфраструктуры Украины в конце 2022 года. Атаки стали ответом на теракт, случившийся на Крымском мосту. Минобороны заявляло, что за взрывом грузовика стоят украинские спецслужбы.