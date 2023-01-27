Важное 27 января 2023, 09:38 Воздушную тревогу объявили на востоке Украины «Воздушная тревога»: сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины РИА «Новости»

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Утро 27 января началось для жителей Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей Украины с сигналов воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога» .

«08:25 (09:25 по московскому времени) воздушная тревога в Днепропетровской области. Следили за дальнейшими уведомлениями», — сказано в сообщении.

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В это же время воздушная тревога началась в Полтавской области, а через минуту — в Харьковской и Сумской областях. Сигналы воздушной тревоги накануне слышали все жители Украины. Известно о взрывах в Киеве.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что энергетические объекты в южной, юго-западной и центральной частях страны получили повреждения.

В частности, проблемы с электричеством были в Одесской области, в Днепропетровской области в результате ударов оказалось уничтожено основное высоковольтное оборудование.