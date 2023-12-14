Мир 14 декабря 2023, 17:46 Воздушную тревогу объявили на Украине в третий раз за день Сирены воздушной тревоги включили на Украине третий раз за день, в Киеве взрывы

Читать 360tv в

Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги изначально поступили из Винницкой области и в течение трех минут распространились по всему государству. В среднем сирены звучали около 40 минут. В Киеве прогремели взрывы.

Реклама

Воздушные силы Украины 14 декабря заявили о массированном ракетном обстреле. Жителям Ровно и Луцка рекомендовали не покидать укрытий. Сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за взлета МиГа.

До этого сообщалось о взрывах близ киевского аэропорта Жуляны. Серия взрывов также прозвучала в городе Староконстантинове Хмельницкой области у военного аэродрома.

Рано утром 13 декабря серия взрывов прогремела в Киеве. После этого в столице Украины также объявили воздушную тревогу.