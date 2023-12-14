14 декабря 2023, 17:46
Воздушную тревогу объявили на Украине в третий раз за день
Сирены воздушной тревоги включили на Украине третий раз за день, в Киеве взрывы
Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сигналы тревоги изначально поступили из Винницкой области и в течение трех минут распространились по всему государству. В среднем сирены звучали около 40 минут. В Киеве прогремели взрывы.
Реклама
Воздушные силы Украины 14 декабря заявили о массированном ракетном обстреле. Жителям Ровно и Луцка рекомендовали не покидать укрытий. Сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за взлета МиГа.
До этого сообщалось о взрывах близ киевского аэропорта Жуляны. Серия взрывов также прозвучала в городе Староконстантинове Хмельницкой области у военного аэродрома.
Рано утром 13 декабря серия взрывов прогремела в Киеве. После этого в столице Украины также объявили воздушную тревогу.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама