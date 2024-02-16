Мир 16 февраля 2024, 16:20 Воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины. Данные об этом привели в онлайн-картах министерства цифровой трансформации страны.

Сначала сирена, оповещающая об опасности, прозвучала во всех регионах республики, кроме Одесской области. Затем и там включили сигналы тревоги.

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По данным Telegram-канала «Политика страны», Воздушные силы Украины сообщили о ракете, движущейся в сторону Кременчуга. Затем снаряд якобы сменил курс на Кропивницкий.

ВС республики также сообщили об угрозе атаки на Полтаву. Жителей Миргорода призвали отправиться в убежища.

За неделю российские войска совершили 30 ударов дронами и высокоточным оружием по заводам украинского военно-промышленного комплекса на территории Украины. Также за семь дней подразделения отечественной армии отбили 14 атак ВСУ и продвинулись по переднему краю на Краснолиманском направлении.