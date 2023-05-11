Важное 11 мая 2023, 09:27 Воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и других областях на востоке Украины РИА «Новости»

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Власти нескольких регионов на востоке Украины утром 11 мая объявили воздушную тревогу. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.

С 09:16 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Руководитель Полтавской городской администрации Александр Мамай предупредил жителей о ракетной опасности.

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