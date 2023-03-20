Важное 20 марта 2023, 10:15 Воздушную тревогу объявили на Украине Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине piqsels

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждения опубликовали в Telegram-канале оповещений.

В 08:41 сигнал зазвучал на контролируемой киевским режимом территории Донецкой области, затем в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областях, а также в Киеве. К 09:11 особый режим ввели по всей стране, в последнюю очередь в Харьковской, Тернопольской и Сумской областях.

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«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — написала в Telegram-канале Киевская областная администрация.

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Командующий ВВС Украины Сергей Голубцов ранее пожаловался журналистам на гибель лучших пилотов из-за отсутствия оборудования и техники. Он попросил Запад поставить киевскому режиму F-16, которые смогли бы, по его словам, заменить систему ПВО, прикрыть колонны бронетехники и бойцов.