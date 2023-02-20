Мир 20 февраля 2023, 13:18 Воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили в Киеве и других регионах Украины Unsplash

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Сигналы воздушной тревоги раздались на территории Украины 20 февраля. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Воздушная тревога».

В сообщении говорится: «11:34 (12:34 по московскому времени) воздушная тревога в городе Киев».

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В это же время стало известно о начале воздушной тревоги в Винницкой, Запорожской, Черкасской, Хмельницкой областях. Через минуты аналогичная информация поступила и из Полтавской, Житомирской, Харьковской, Львовской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской областей и подконтрольной киевскому режиму Донецкой области. Воздушная тревога действует и в других регионах страны.

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Тем временем в СМИ появились сообщения, что американский президент Джо Байден прилетел в Киев с официальным визитом.

РИА «Новости» со ссылкой на украинские издания уточнило, что лидеры страны провели встречу в Михайловском соборе.